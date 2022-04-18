Общество

Неделю без осадков прогнозируют псковские синоптики

Неделю без осадков прогнозируют псковские синоптики с 18 по 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на всей территории региона климатическая обстановка будет стабильной. «Обещаем, что погода будет теплой, воздух прогреется до +15...+16 градусов. На территории Псковской области осадков не ожидается. Такое состояние продержится всю неделю», – рассказала начальник Псковского гидрометцентра.

Однако, по ее словам, при благоприятном состоянии атмосферы будет дуть умеренный ветер северного и северо-восточного направлений. «То есть температура будет держаться исключительно за счет прогрева», – сказала Тала Нещадимова.