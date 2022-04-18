Общество

В Госдуму внесен законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который регламентирует статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы российского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По словам Андрея Турчака, законодательное закрепление статуса георгиевской ленты повысит уровень правовой защиты символа воинской славы. «Мы четко регламентируем, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. В противном случае будет наступать административная или уголовная ответственность», - написал он в своем телеграм-канале.

Секретарь генсовета «Единой России» добавил, что этот законопроект внесли сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа.