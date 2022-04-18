Фильм о роли Великих Лук в войне с фашистской Германией покажут по телевидению

Телеканал «Звезда» снимает документальный фильм о роли Великих Лук в войне с фашистской Германией. Кинокартина должна выйти на экраны в октябре. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета союза краеведов России, кандидат исторических наук, профессор ВЛГАФК Дмитрий Белюков.
Фото: Дмитрий Белюков
Журналисты пригласили на интервью для создания фильма Дмитрия Белюкова, а также другого великолукского историка и краеведа Владимира Орлова. Интервью с историками можно будет увидеть в документальном фильме, в нем также будут использованы кадры кинохроники и архивные документы.
Также в интервью историк освятил события Великолукской наступательной операции, которая проходила с 25 ноября 1942 года по 20 января 1943 года. «Эта операция носила большое стратегическое значение, она шла параллельно Сталинградской битве и решала целый ряд военных задач. Одна из них заключалась в том, чтобы стянуть на великолукском плацдарме значительную часть войск, в итоге получилось до десяти дивизий, которые немецкое командование не смогло потом перебросить на Сталинградское направление», - отметил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества.
Он добавил, что в свете этих событий Великолукскую наступательную операцию называют Сталинградской битвой в миниатюре или Малой сталинградской битвой.