Общество

Примерить «царский трон» и увидеть «елку из елки» смогут участники экофестиваля «Чистый город»

В детской библиотеке «Радуга» в Пскове на улице Новоселов стартовал экологический фестиваль «Чистый город». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Партнером экофеста «Чистый город» стал псковский завод «Титан-Полимер». Сотрудники расскажут школьникам о полезных экопривычках, а самых активных ребят ждут экологичные подарки.

«Очень радостно, что к экопросветительской работе подключаются абсолютно разные организации, в том числе и библиотеки. Уверена, что фестиваль получится насыщенным, интересным и экологичным» - отметила директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева. Она добавила, что сотрудничество с библиотекой «Радуга» продолжится совместной работой над созданием первого экопространства в Пскове в рамках проекта «Экосуббота».

В день открытия фестиваля в библиотеке начала работу арт-выставка «Любимый дворик». В экспозиции экологически чистые изделия, которые студенты политехнического колледжа делают из отходов от производства. Это «царский трон», новогодняя елка из елки - сделанная из обрезков древесины хвойных пород, мини-версия дерева со скворечниками.

«Из остатков деревянных изделий у нас получаются такие арт-объекты. Даже студенты видят, что всегда нужно использовать все материалы с пользой, а не просто перепиливать и выкидывать вон», - рассказал мастер производственного обучения Псковского политехнического колледжа Михаил Егоров.

В первый день фестиваля сотрудники библиотеки запустили благотворительную акцию «Добрые крышечки». В первый день приготовленный контейнер оказался заполнен при участии пятиклассников естественно-математического лицея №20. Пластиковые крышки от ПЭТ-тары направят на переработку, вырученные средства пойдут на помощь детям-сиротам.

Основная цель фестиваля «Чистый город» - показать школьникам, как можно сберечь природу и ее ресурсы. В программе – экологические мастер-классы, обзоры книжных новинок, встречи со специалистами в области охраны природы и экологии, творческая мастерская, «литературные часы», субботник на территории библиотечного дворика. Самых активных участников поощрят призами.