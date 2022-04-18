Общество

О деньгах за хорошие оценки подискутировали островские школьники

18 апреля на базе Дома детского творчества имени Клавдии Назаровой в городе Острове прошел муниципальный этап региональной лиги дебатов «Истина», организованный Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом сообщается в группе администрации Островского района в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: администрация Островского района

В интеллектуальной игре приняли участие по две команды от 8-9 классов и 10-11 классов образовательных учреждений города. По жребию школьникам выпало дискутировать на такие темы, как: «За хорошие оценки ребенку нужно давать деньги» и «Огни большого города – соблазн или возможность».

Оценивать игру были пригласили главу Островского района Дмитрия Быстрова; заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Псковской области Виктора Остренко; депутата Псковского областного собрания депутатов Андрея Михайлова, а также начальника ИОМС управление образования Островского района Алексея Васильева.

«Признаюсь, я впервые на таком мероприятии и думаю, что будет интересно. Уверен, чем больше молодые люди вовлечены в процесс мышления в обстановке интеллектуального соперничества, тем больше будет задел и опыт для будущей взрослой жизни на профессиональном поприще и социальной коммуникации. Такая практика вам точно пригодится, тем более дух игры развивает кругозор, эрудицию, умение мыслить нестандартно, работать в команде. Желаю всем удачи! Если позволят обстоятельства, обязательно постараюсь поддержать наши команды на региональном этапе в Пскове», - в приветственном слове к участникам игры сказал Дмитрий Быстров.

Перед началом дебатов Виктор Остренко уточнил для участников критерии оценки выступлений, подчеркнул важность аргументации в отстаивании своей позиции, манеры речи, командного взаимодействия.

Успех, по мнению жюри, среди 8-9 классов сопутствовал команде «Юнармейцы», представляющей ДДТ, а среди 10-11 классов победила команда из островской гимназии «Лабиринт нержавеющих мыслей». Эти две команды и будут представлять Остров на региональном этапе Лиги дебатов «Истина».

По словам председателя Молодежного парламента Юлии Лысовой, дебаты помогают школьникам обрести уверенность в себе, учат их цивилизованно отстаивать свою точку зрения, брать ответственность за свои слова.

Добавим, что региональная лига дебатов «Истина» - это интеллектуальная игра среди учащихся средних и старших классов образовательных учреждений Псковской области, целью которой является формирование культуры спора и ведения дискуссии, развитие навыков ораторского искусства, критического мышления, а также повышение интереса учащихся к актуальным проблемам современного общества.