Общество

День призывника отметили в Острове

В Центре культуры «Юбилейный» города Острова состоялось традиционное мероприятие «Я служу России», посвященное Дню призывника. Об этом сообщается в группе администрации Островского района в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: администрация Островского района

Глава Островского района Дмитрий Быстров в своем выступлении подчеркнул, что служба в армии – это школа формирование лучших человеческих качеств, таких, как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход из сложных ситуаций. Эти качества будут опорой в дальнейшей жизни каждого молодого человека, отметил он.

«Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, отличного несения воинской службы, верных боевых товарищей, справедливых и понимающих командиров», - сказал руководитель муниципалитета.

Военный комиссар по городу Острову, Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко подчеркнул, что служба в рядах Вооруженных Сил – это почетная обязанность каждого настоящего мужчины, «священный долг перед Родиной». Он добавил, что абсолютное большинство призывников будет проходить службу недалеко от дома.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова также поздравила будущих воинов со знаменательным событием в жизни каждого мужчины — призывом в армию. Она пожелала ребятам доброй службы и поделилась близкой жизненной историей об одном из нынешних защитников Отечества.

Слова напутствия произнесли также председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Островского района Виктор Неизвестный и ветеран Вооруженных Сил, поэт Геннадий Смирнов. Кроме того, призывников пришел благословить священнослужитель отец Федор – настоятель храма Бориса и Глеба. Молодым людям он вручил по нательному крестику и иконке.