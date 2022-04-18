Общество

Псковские компании стали чаще пользоваться услугами самозанятых - опрос

Труд самозанятых используется в каждой пятой компании в Пскове. Плюсы такого сотрудничества в большей степени оценил малый бизнес, а также работодатели из строительной и транспортной сферы, свидетельствуют данные онлайн-опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Практически каждая пятая псковская компания (20%) уже пользуется услугами самозанятых. Свою позицию работодатели объясняют экономией (за самозанятого не нужно платить налоги и взносы), а также отсутствием потребности в штатных сотрудниках на определенных участках работ.

Чаще всего самозанятых привлекает малый бизнес: среди компаний с численностью персонала до 100 человек их услугами пользуются 24%, тогда как среди крупных организаций — только 16%.

Работодателей, оценивших преимущества такого подхода к трудовым ресурсам, больше всего в сфере строительства (32%), транспорта (30%) и услуг (25%). В банковской сфере самозанятых привлекают гораздо реже (11%).

Чаще всего самозанятые выполняют работу в области строительства, проектирования, информационных технологий и логистики, свидетельствуют данные опроса. В таких областях, как HR, маркетинг, дизайн, продажи, юриспруденция и бухгалтерия, труд самозанятых используется чуть реже.

Области, в которых чаще всего выполняют работу самозанятые в Пскове:

- строительство, проектирование,

- IT,

- логистика,

- HR,

- маркетинг, реклама, дизайн,

- продажи,

- юриспруденция,

- бухгалтерия.