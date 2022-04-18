Общество

На территории детсада №41 на Запсковье установят навесы

Два навеса установят у детского сада №41 на улице Новоселов, 13 в Пскове. Об этом стало известно в ходе контрольного выезда в округ №15 сегодня, 20 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На территории учреждения требуется установить два двойных навеса. «Будет конкурсная процедура на 1 миллион 200 тысяч рублей», – сказала начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Руководитель фракции «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 Денис Иванов также обратил внимание на проблемы с забором. По его мнению, ограждения нужно обновить.

Сейчас в детском саду работает бассейн, один раз в неделю дети купаются бесплатно, также они занимаются в изостудии. При этом, как заметила заведующая, необходимо отремонтировать систему водоснабжения, потому что происходят протечки.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный призвал заранее подготовить проектно-сметную документацию, чтобы ускорить работы.