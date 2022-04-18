Общество

Ворота с магнитным замком появятся в детском саду №40 в Пскове

Ворота с магнитным замком появятся в детском саду №40 «Ручеек» на улице Новоселов 44 в Пскове. Об этом стало известно в ходе контрольного выезда в округ №15 сегодня, 20 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Последние пять лет дошкольное учреждение занимает первое место среди образовательных учреждений. Однако здесь стоит вопрос безопасности - необходимо обновить забор и установить калитки и ворота с магнитным замком.

Проникнуть через ограждение невозможно, но оно требует замены, уточнил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Также в этом году планируется обновить пищеблок, на это заложено около 600 тысяч рублей. Кроме того, в детском саду подготовили место для организации спортивной площадки с оборудованием и резиновым покрытием.

Руководитель фракции «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 Денис Иванов призвал родителей обращать внимание на условия, созданные в учреждениях, которые посещают их дети. «Ничего плохого в том, чтобы оказывать материальную помощь детскому саду, в который ходит ваш ребенок, нет», - считает он.