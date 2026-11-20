Двое учащихся гимназии №29 Пскова представят Псковскую область на XI Международном Кремлёвском благотворительном кадетском балу, который состоится 2 декабря в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Псковской области.

Фото: МЧС Псковской области / ВК

Участниками мероприятия станут Павел Смирнов и Полина Скрябина - ученики 11-го кадетского класса пожарно-спасательной направленности гимназии №29.

Псковские кадеты примут участие в мероприятии уже в четвёртый раз.

В этом году мероприятие объединит три тысячи юношей и девушек из всех регионов России, представителей ведомственных образовательных учреждений, а также молодёжь из 95 зарубежных государств.

XI Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал пройдёт при поддержке президента России Владимира Путина. Мероприятие посвящено Году единства народов России и проводится в поддержку специальной военной операции.