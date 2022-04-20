Общество

Михаил Ведерников обозначил главам районов основные акценты в работе в новых условиях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 20 апреля, в рамках рабочей поездки в Невельский район провел совещание с главами муниципальных районов и городских округов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В преддверии Дня местного самоуправления губернатор подвел предварительные итоги первого квартала, а также обозначил основные особенности работы в непростых современных условиях.

Он напомнил о вызовах, с которыми пришлось справляться ранее. Сначала - перенастройка работы для реализации нацпроектов, затем — пандемия. «Все эти испытания мы достойно выдержали, обеспечили небольшой рост экономики Псковской области и развитие всех ее основных направлений», — констатировал Михаил Ведерников и поблагодарил руководство и коллективы органов местного самоуправления за активную, системную и профессиональную работу.

«В этом году наша страна столкнулась с новым вызовом — самым важным и самым сложным в современной истории. Россия вступила в ожесточенную, навязанную нам борьбу за свою свободу, свои ценности, за свое будущее. Путь этот непростой, и он тоже имеет свою цену. Информационная, идеологическая, экономическая войны с каждой неделей становятся все более ожесточенными. Наши недоброжелатели искренне хотят, чтобы каждый район, каждый регион максимально пострадал, а в идеале — был экономически опустошен. Конечно, мы с вами этого не допустим. У нас сильная, сплоченная, профессиональная команда, которая уже прошла не одну проверку временем», — сказал Михаил Ведерников и напомнил об активной поддержке субъектов РФ со стороны президента, правительства России, федеральных министерств и ведомств.

Глава региона обратил внимание, что первоочередные меры поддержки населения, бизнеса, производства, аграриев приняты, и работа в этом направлении продолжается. По его словам, важно сделать все, чтобы на региональном и местном уровнях вся система управления работала максимально эффективно, слаженно и профессионально. Михаил Ведерников напомнил о помощи, которая уже была оказана. В конце марта на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислено более 211 млн рублей дотаций. В течение первого квартала было направлено еще более 270 млн рублей на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

Отдельно губернатор остановился на реализации национальных проектов, которые можно рассматривать в качестве стратегического приоритета, главной инвестицией в долгосрочное развитие. Михаил Ведерников озвучил результаты рейтинга исполнения нацпроектов, который составляется ежеквартально по четырем основным параметрам (контрактация, выход подрядчиков на площадки, темпы работ и кассирование).

Так, по итогам первого квартала положительные результаты у 12 районов: Островского, Порховского, Невельского, Плюсского, Локнянского, Опочецкого, Псковского, Себежского, Великолукского, Печорского, Дновского, города Великие Луки. По словам губернатора, эти муниципалитеты своевременно и качественно подготовили конкурсную документацию, результативно провели аукционы, заключили муниципальные контракты, начали работу в региональной системе в сфере закупок. Остальные районам он посоветовал работать оперативнее, чтобы сократить отставание от лидеров. В числе приоритетных направлений — организация процесса осуществления закупок, создание условий, чтобы подрядчики как можно быстрее приступили к выполнению работ. Михаил Ведерников напомнил, что все работы текущего года должны быть завершены до сентября.

Еще один рассмотренный вопрос касался подготовки к новому отопительному сезону. По итогам встречи с представителями общественных объединений местного самоуправления будет выработана система мер поддержки предприятий, разработан алгоритм подготовки. К этой работе он попросил подключиться и глав муниципальных образований. «О каждой проблеме и потенциальном риске мы должны знать заблаговременно, чтобы вовремя проработать необходимые решения», — сказал Михаил Ведерников.

Обращаясь к главам, Михаил Ведерников подчеркнул важность не допустить, чтобы граждане почувствовали себя оторванными от власти и информационно, и в части решения вопросов местного значения. «Люди должны знать, что все работники муниципалитетов владеют обстановкой, могут ею оперативно управлять, и никто не останется один на один со своей проблемой», — заметил губернатор и добавил, что просьбы граждан не должны оставаться без внимания.

Еще один акцент Михаил Ведерников сделал на работе с территориальными общественными самоуправлениями, поддержка которых на региональном уровне будет продолжена. В настоящее время в регионе работает 320 ТОСов, и их число будет и дальше расти, уверен глава региона. Тем не менее, он призвал от количественного показателя переходить к улучшению качества работы с ТОС, выстраивать и развивать взаимодействие с ними, вовлекать их в процессы управления территориями. В числе возможных мероприятий — субботники, благоустройство воинских захоронений и памятных знаков.

«Вызовов много, но уверен общими усилиями, шаг за шагом, мы со всем справимся. Я в нашей команде уверен», — заключил Михаил Ведерников.