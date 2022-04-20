Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тверские управленцы
Geely по специальной цене
Господин Рейтингомер
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Новая политическая реальность
Современный центр обслуживания
Денис Иванов о бюджете Пскова
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
петухам здесь не место
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Общество 20.04.2022 09:270 Отличившийся в ходе спецоперации на Украине Денис Шишов назначен командиром 76-й дивизии ВДВ 20.04.2022 18:350 Новосельский дом-интернат отметил 30-летний юбилей 20.04.2022 18:250 Наталья Федорова об экономике, приграничном сотрудничестве и юбилее Псковского района 20.04.2022 18:000 Анжелика Шундер: Преодоление лекарственного дефицита – задача отечественного фармсектора 20.04.2022 17:310 Председатель и вице-спикеры областного Собрания отчитались о доходах за 2021 год 20.04.2022 17:150 Михаил Ведерников обозначил главам районов основные акценты в работе в новых условиях
 
 
 
Самое популярное 18.04.2022 23:440 Похороны погибшего во время спецоперации военнослужащего прошли в Псковской области 20.04.2022 09:270 Отличившийся в ходе спецоперации на Украине Денис Шишов назначен командиром 76-й дивизии ВДВ 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 18.04.2022 10:184 «Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков 16.04.2022 10:006 Фотофакт: Поворот налево запретили автомобилистам в центре Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников обозначил главам районов основные акценты в работе в новых условиях

20.04.2022 17:15|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 20 апреля, в рамках рабочей поездки в Невельский район провел совещание с главами муниципальных районов и городских округов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В преддверии Дня местного самоуправления губернатор подвел предварительные итоги первого квартала, а также обозначил основные особенности работы в непростых современных условиях.

Он напомнил о вызовах, с которыми пришлось справляться ранее. Сначала - перенастройка работы для реализации нацпроектов, затем — пандемия. «Все эти испытания мы достойно выдержали, обеспечили небольшой рост экономики Псковской области и развитие всех ее основных направлений», — констатировал Михаил Ведерников и поблагодарил руководство и коллективы органов местного самоуправления за активную, системную и профессиональную работу.

«В этом году наша страна столкнулась с новым вызовом — самым важным и самым сложным в современной истории. Россия вступила в ожесточенную, навязанную нам борьбу за свою свободу, свои ценности, за свое будущее. Путь этот непростой, и он тоже имеет свою цену. Информационная, идеологическая, экономическая войны с каждой неделей становятся все более ожесточенными. Наши недоброжелатели искренне хотят, чтобы каждый район, каждый регион максимально пострадал, а в идеале — был экономически опустошен. Конечно, мы с вами этого не допустим. У нас сильная, сплоченная, профессиональная команда, которая уже прошла не одну проверку временем», — сказал Михаил Ведерников и напомнил об активной поддержке субъектов РФ со стороны президента, правительства России, федеральных министерств и ведомств.

Глава региона обратил внимание, что первоочередные меры поддержки населения, бизнеса, производства, аграриев приняты, и работа в этом направлении продолжается. По его словам, важно сделать все, чтобы на региональном и местном уровнях вся система управления работала максимально эффективно, слаженно и профессионально. Михаил Ведерников напомнил о помощи, которая уже была оказана. В конце марта на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислено более 211 млн рублей дотаций. В течение первого квартала было направлено еще более 270 млн рублей на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

Отдельно губернатор остановился на реализации национальных проектов, которые можно рассматривать в качестве стратегического приоритета, главной инвестицией в долгосрочное развитие. Михаил Ведерников озвучил результаты рейтинга исполнения нацпроектов, который составляется ежеквартально по четырем основным параметрам (контрактация, выход подрядчиков на площадки, темпы работ и кассирование).

Так, по итогам первого квартала положительные результаты у 12 районов: Островского, Порховского, Невельского, Плюсского, Локнянского, Опочецкого, Псковского, Себежского, Великолукского, Печорского, Дновского, города Великие Луки. По словам губернатора, эти муниципалитеты своевременно и качественно подготовили конкурсную документацию, результативно провели аукционы, заключили муниципальные контракты, начали работу в региональной системе в сфере закупок. Остальные районам он посоветовал работать оперативнее, чтобы сократить отставание от лидеров. В числе приоритетных направлений — организация процесса осуществления закупок, создание условий, чтобы подрядчики как можно быстрее приступили к выполнению работ. Михаил Ведерников напомнил, что все работы текущего года должны быть завершены до сентября.

Еще один рассмотренный вопрос касался подготовки к новому отопительному сезону. По итогам встречи с представителями общественных объединений местного самоуправления будет выработана система мер поддержки предприятий, разработан алгоритм подготовки. К этой работе он попросил подключиться и глав муниципальных образований. «О каждой проблеме и потенциальном риске мы должны знать заблаговременно, чтобы вовремя проработать необходимые решения», — сказал Михаил Ведерников.

Обращаясь к главам, Михаил Ведерников подчеркнул важность не допустить, чтобы граждане почувствовали себя оторванными от власти и информационно, и в части решения вопросов местного значения. «Люди должны знать, что все работники муниципалитетов владеют обстановкой, могут ею оперативно управлять, и никто не останется один на один со своей проблемой», — заметил губернатор и добавил, что просьбы граждан не должны оставаться без внимания.

Еще один акцент Михаил Ведерников сделал на работе с территориальными общественными самоуправлениями, поддержка которых на региональном уровне будет продолжена. В настоящее время в регионе работает 320 ТОСов, и их число будет и дальше расти, уверен глава региона. Тем не менее, он призвал от количественного показателя переходить к улучшению качества работы с ТОС, выстраивать и развивать взаимодействие с ними, вовлекать их в процессы управления территориями. В числе возможных мероприятий — субботники, благоустройство воинских захоронений и памятных знаков.

«Вызовов много, но уверен общими усилиями, шаг за шагом, мы со всем справимся. Я в нашей команде уверен», — заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 234 человека
20.04.2022, 18:350 Новосельский дом-интернат отметил 30-летний юбилей 20.04.2022, 18:250 Наталья Федорова об экономике, приграничном сотрудничестве и юбилее Псковского района 20.04.2022, 18:150 Псковичи исполнят песню «Алеша» с Бедросом Киркоровым на Поклонной горе в Москве 20.04.2022, 18:000 Анжелика Шундер: Преодоление лекарственного дефицита – задача отечественного фармсектора
20.04.2022, 18:000 Александр Котов: Не верю ни в какой «железный занавес» 20.04.2022, 17:490 Участок улицы Красноармейской в Пскове закроют на два дня для ремонта 20.04.2022, 17:450 «По красоте земной иди»: на поэтический вечер Виты Пшеничной приглашают псковичей 20.04.2022, 17:310 Председатель и вице-спикеры областного Собрания отчитались о доходах за 2021 год
20.04.2022, 17:150 Михаил Ведерников обозначил главам районов основные акценты в работе в новых условиях 20.04.2022, 16:530 В Псковской области проводят мониторинг ситуации на рынке труда — Александр Котов 20.04.2022, 16:500 Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове 20.04.2022, 16:350 Допсредства выделят на обустройство концертного зала Невельской ДШИ
20.04.2022, 16:280 Александр Котов прокомментировал назначение Анатолия Копосова своим помощником 20.04.2022, 16:260 Пскович стал финалистом всероссийского конкурса по избирательному праву 20.04.2022, 16:250 Фотофакт: Парковка на тротуаре 20.04.2022, 16:100 Депутат Тюменцев снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по одномандатному округу
20.04.2022, 16:074 Санкциями не получится задушить экономику России — Александр Котов 20.04.2022, 16:050 В Пскове на Октябрьской площади устанавливают светофор 20.04.2022, 16:001 Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику «Край партизанской славы» в Невеле 20.04.2022, 15:592 Превышение областного уровня заболеваемости COVID-19 фиксируют в 13 районах
20.04.2022, 15:520 Металлургия России сегодня чувствует себя неважно - Александр Козловский 20.04.2022, 15:510 Псковские школьники посетили фестиваль тюльпанов в Калмыкии 20.04.2022, 15:400 Зачастую рост цен не обоснован — Александр Котов 20.04.2022, 15:381 В Великих Луках определили участниц конкурса красоты 2022 года
20.04.2022, 15:180 Александр Котов не исключил распространения новой модели управления Псковом на Великие Луки 20.04.2022, 15:124 Правительство РФ предложило ввести плату за тепло только в отопительный период 20.04.2022, 15:050 Сбер запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли 20.04.2022, 14:570 Александр Котов призвал жителей региона участвовать в субботниках
20.04.2022, 14:510 До 17 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 21 апреля 20.04.2022, 14:450 Региональный парламент планирует назначать и проводить внеочередные сессии в течение суток 20.04.2022, 14:270 «Культурные выходные» организуют для жителей Усвятского района 20.04.2022, 14:200 Школу в Гдове построят в запланированные сроки — Александр Котов
20.04.2022, 14:180 Число случаев ОРВИ и гриппа увеличилось за неделю в Псковской области 20.04.2022, 14:060 «Дом Советов»: Александр Котов об изменениях в Устав Псковской области и подготовке к выборам. ВИДЕО 20.04.2022, 14:050 Губернатор проконтролировал размещение беженцев в Псковской области 20.04.2022, 13:590 Строительство школы в Великих Луках подходит к концу
20.04.2022, 13:560 Праздник весны и труда готовятся отметить в Пскове 20.04.2022, 13:451 Штраф заплатит псковичка за кражу туалетной воды 20.04.2022, 13:430 Александр Котов предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия 20.04.2022, 13:370 Госдума приняла закон о бесплатном газоснабжении Вечных огней
20.04.2022, 13:300 Александр Котов сказал, в каком случае не будет галопирующей инфляции 20.04.2022, 13:280 В СЗФО восемь из десяти ипотечных сделок в Сбере регистрируются в электронном виде 20.04.2022, 13:210 Апокалиптического сценария в экономике не будет — Александр Котов 20.04.2022, 13:190 Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в конце апреля
20.04.2022, 13:110 Проверка промышленной безопасности проходит на объектах ПТС 20.04.2022, 13:030 Дороги в четырех районах Псковской области перекроют из-за ралли 20.04.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 20.04.2022, 12:591 Телефонного «террориста» осудили в Печорского районе
20.04.2022, 12:580 Пригласить руководителя УФАС на парламентский час намерены депутаты областного Собрания 20.04.2022, 12:560 «Беседка»: Андрей Ермаков об образовании и демографии. ВИДЕО 20.04.2022, 12:440 Председатель СНТ пожаловалась Алексею Севастьянову на стихийную свалку в лесу 20.04.2022, 12:400 Еще 71 человек заразился коронавирусом в Псковской области, три пациента умерли
20.04.2022, 12:290 «Дом Советов»: Александр Котов об изменениях в Устав Псковской области и подготовке к выборам 20.04.2022, 12:271 В Псковской области в 1,5 раза увеличили финансирование кадровых мероприятий в медицине 20.04.2022, 12:220 Комиссия Совета законодателей РФ поддержала предложение псковских депутатов 20.04.2022, 12:190 Житель Новоржевского района снялся в ток-шоу «Привет, Андрей!»
20.04.2022, 12:180 Задержаны еще шесть участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне - ФСБ 20.04.2022, 12:160 Ворота с магнитным замком появятся в детском саду №40 в Пскове 20.04.2022, 12:110 Псковский хор представит регион на «Танцевальной фольклориаде» в Архангельске 20.04.2022, 12:052 Пскович обокрал молодоженов на свадьбе
20.04.2022, 12:042 Улица Леси Украинки 20.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об образовании и демографии 20.04.2022, 11:531 Концерт «Орган по-русски» пройдет в Пскове 26 апреля 20.04.2022, 11:471 На территории детсада №41 на Запсковье установят навесы
20.04.2022, 11:440 Россия утратила доверие к украинским переговорщикам - МИД РФ 20.04.2022, 11:280 Окна и спортивный зал планируют обновить в псковской школе №22 20.04.2022, 11:180 Палкинского депутата-яблочника привлекают к ответственности за дискредитацию ВС РФ 20.04.2022, 11:170 Три детских сада приведут в порядок на Запсковье
20.04.2022, 11:080 ФНС перечислила признаки нелегальных схем с участием самозанятых 20.04.2022, 11:040 Более 400 млн рублей потратили на содержание работников муниципальных учреждений Пскова 20.04.2022, 10:580 «Беседка»: Андрей Ермаков об образовании и демографии 20.04.2022, 10:510 «Игра престолов» против «Сестер»: что смотрят жители Пскова
20.04.2022, 10:430 Часть Новоржева осталась без электроэнергии из-за пожара 20.04.2022, 10:250 Экс-заммэра Пскова обвинил депутата гордумы в предвзятости и фабрикации фактов 20.04.2022, 10:200 Эксперты центра Алмазова посетили Псковскую областную больницу 20.04.2022, 10:048 Участок проезда в центре Пскова сделали пешеходной зоной
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru