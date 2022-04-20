Общество

Псковских курсантов призвали соблюдать антикоррупционное законодательство

Начальник инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН России по Псковской области Александр Бушуев провел с курсантами Псковского филиала Академии ФСИН России беседу антикоррупционной направленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Подполковник внутренней службы Александр Бушуев обратил внимание переменного состава образовательной организации на то, что коррупционные проявления вызывают особую тревогу в обществе, поэтому антикоррупционным процессам отводится приоритетная роль, и работа в данном направлении осуществляется на плановой и системной основе во всех силовых ведомствах.

Начальник инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН России по Псковской области рассказал курсантам, как противостоять коррупционным правонарушениям, как действовать в случае, если склоняют к их совершению. Кроме того, курсантам напомнили о необходимости соблюдений требований антикоррупционного законодательства РФ и административной ответственности за правонарушения в этой сфере.

«Только совместными усилиями, скоординированной работой всей правоохранительной системы и активной гражданской позицией можно добиться перелома на этом важном и приоритетном направлении деятельности – борьбе с коррупцией», – сказал Александр Бушуев.

В завершение встречи врио заместителя начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по кадрам Вадим Ильин отметил, что в образовательной организации проводится комплекс мероприятий воспитательного и разъяснительного характера, направленных на искоренение причин и условий, способствующих появлению коррупции.