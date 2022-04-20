Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely по специальной цене
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Тверские управленцы
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Денис Иванов о бюджете Пскова
Новая политическая реальность
Современный центр обслуживания
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
петухам здесь не место
школа без второго иняза
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё Общество 20.04.2022 09:270 Отличившийся в ходе спецоперации на Украине Денис Шишов назначен командиром 76-й дивизии ВДВ 20.04.2022 20:000 Продавцу дыма в Пскове будут платить полторы тысячи рублей в день 20.04.2022 19:450 Псковских курсантов призвали соблюдать антикоррупционное законодательство 20.04.2022 19:320 Дополнительный поезд свяжет Великие Луки и Санкт-Петербург 29 апреля и 10 мая 20.04.2022 19:250 Михаил Ведерников проконтролировал завершение работ на памятнике «Зарождение Знамени Победы» 20.04.2022 18:350 Новосельский дом-интернат отметил 30-летний юбилей
 
 
 
Самое популярное 18.04.2022 23:440 Похороны погибшего во время спецоперации военнослужащего прошли в Псковской области 20.04.2022 09:270 Отличившийся в ходе спецоперации на Украине Денис Шишов назначен командиром 76-й дивизии ВДВ 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 18.04.2022 10:184 «Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков 18.04.2022 15:540 Льва Шлосберга и его супругу оштрафовали за дискредитацию ВС России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковских курсантов призвали соблюдать антикоррупционное законодательство

20.04.2022 19:45|ПсковКомментариев: 0

Начальник инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН России по Псковской области Александр Бушуев провел с курсантами Псковского филиала Академии ФСИН России беседу антикоррупционной направленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Подполковник внутренней службы Александр Бушуев обратил внимание переменного состава образовательной организации на то, что коррупционные проявления вызывают особую тревогу в обществе, поэтому антикоррупционным процессам отводится приоритетная роль, и работа в данном направлении осуществляется на плановой и системной основе во всех силовых ведомствах.

Начальник инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН России по Псковской области рассказал курсантам, как противостоять коррупционным правонарушениям, как действовать в случае, если склоняют к их совершению. Кроме того, курсантам напомнили о необходимости соблюдений требований антикоррупционного законодательства РФ и административной ответственности за правонарушения в этой сфере.

«Только совместными усилиями, скоординированной работой всей правоохранительной системы и активной гражданской позицией можно добиться перелома на этом важном и приоритетном направлении деятельности – борьбе с коррупцией», – сказал Александр Бушуев.

В завершение встречи врио заместителя начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по кадрам Вадим Ильин отметил, что в образовательной организации проводится комплекс мероприятий воспитательного и разъяснительного характера, направленных на искоренение причин и условий, способствующих появлению коррупции.

Теги: #псков #курсанты #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 240 человек
20.04.2022, 20:070 В Пскове запустят два автобуса на городские кладбища 23 и 24 апреля 20.04.2022, 20:000 Продавцу дыма в Пскове будут платить полторы тысячи рублей в день 20.04.2022, 19:580 Великолукскому историку Дмитрию Белюкову вручили II Краеведческую премию имени С. А. Цвылева 20.04.2022, 19:450 Псковских курсантов призвали соблюдать антикоррупционное законодательство
20.04.2022, 19:320 Дополнительный поезд свяжет Великие Луки и Санкт-Петербург 29 апреля и 10 мая 20.04.2022, 19:250 Михаил Ведерников проконтролировал завершение работ на памятнике «Зарождение Знамени Победы» 20.04.2022, 19:170 Чемпионат и первенство города по игре бочча прошли в Пскове 20.04.2022, 19:070 «PROПРАВО»: О праве граждан на качественные жилищно-коммунальные услуги. ВИДЕО
20.04.2022, 19:060 Юрий Сорокин передал новые комплекты формы футбольной команде Predator 20.04.2022, 19:000 В России провели успешный испытательный запуск баллистической ракеты «Сармат». ВИДЕО 20.04.2022, 18:500 В Великих Луках началась уборка центрального моста 20.04.2022, 18:390 ВТБ подключит компаниям зарплатный проект за сутки
20.04.2022, 18:350 Новосельский дом-интернат отметил 30-летний юбилей 20.04.2022, 18:250 Наталья Федорова об экономике, приграничном сотрудничестве и юбилее Псковского района 20.04.2022, 18:150 Псковичи исполнят песню «Алеша» с Бедросом Киркоровым на Поклонной горе в Москве 20.04.2022, 18:000 Анжелика Шундер: Преодоление лекарственного дефицита – задача отечественного фармсектора
20.04.2022, 18:000 Александр Котов: Не верю ни в какой «железный занавес» 20.04.2022, 17:490 Участок улицы Красноармейской в Пскове закроют на два дня для ремонта 20.04.2022, 17:450 «По красоте земной иди»: на поэтический вечер Виты Пшеничной приглашают псковичей 20.04.2022, 17:310 Председатель и вице-спикеры областного Собрания отчитались о доходах за 2021 год
20.04.2022, 17:150 Михаил Ведерников обозначил главам районов основные акценты в работе в новых условиях 20.04.2022, 16:530 В Псковской области проводят мониторинг ситуации на рынке труда — Александр Котов 20.04.2022, 16:500 Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове 20.04.2022, 16:350 Допсредства выделят на обустройство концертного зала Невельской ДШИ
20.04.2022, 16:280 Александр Котов прокомментировал назначение Анатолия Копосова своим помощником 20.04.2022, 16:260 Пскович стал финалистом всероссийского конкурса по избирательному праву 20.04.2022, 16:250 Фотофакт: Парковка на тротуаре 20.04.2022, 16:100 Депутат Тюменцев снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по одномандатному округу
20.04.2022, 16:076 Санкциями не получится задушить экономику России — Александр Котов 20.04.2022, 16:050 В Пскове на Октябрьской площади устанавливают светофор 20.04.2022, 16:001 Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику «Край партизанской славы» в Невеле 20.04.2022, 15:592 Превышение областного уровня заболеваемости COVID-19 фиксируют в 13 районах
20.04.2022, 15:520 Металлургия России сегодня чувствует себя неважно - Александр Козловский 20.04.2022, 15:510 Псковские школьники посетили фестиваль тюльпанов в Калмыкии 20.04.2022, 15:400 Зачастую рост цен не обоснован — Александр Котов 20.04.2022, 15:381 В Великих Луках определили участниц конкурса красоты 2022 года
20.04.2022, 15:180 Александр Котов не исключил распространения новой модели управления Псковом на Великие Луки 20.04.2022, 15:124 Правительство РФ предложило ввести плату за тепло только в отопительный период 20.04.2022, 15:050 Сбер запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли 20.04.2022, 14:570 Александр Котов призвал жителей региона участвовать в субботниках
20.04.2022, 14:510 До 17 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 21 апреля 20.04.2022, 14:450 Региональный парламент планирует назначать и проводить внеочередные сессии в течение суток 20.04.2022, 14:270 «Культурные выходные» организуют для жителей Усвятского района 20.04.2022, 14:200 Школу в Гдове построят в запланированные сроки — Александр Котов
20.04.2022, 14:180 Число случаев ОРВИ и гриппа увеличилось за неделю в Псковской области 20.04.2022, 14:060 «Дом Советов»: Александр Котов об изменениях в Устав Псковской области и подготовке к выборам. ВИДЕО 20.04.2022, 14:050 Губернатор проконтролировал размещение беженцев в Псковской области 20.04.2022, 13:590 Строительство школы в Великих Луках подходит к концу
20.04.2022, 13:560 Праздник весны и труда готовятся отметить в Пскове 20.04.2022, 13:451 Штраф заплатит псковичка за кражу туалетной воды 20.04.2022, 13:430 Александр Котов предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия 20.04.2022, 13:370 Госдума приняла закон о бесплатном газоснабжении Вечных огней
20.04.2022, 13:300 Александр Котов сказал, в каком случае не будет галопирующей инфляции 20.04.2022, 13:280 В СЗФО восемь из десяти ипотечных сделок в Сбере регистрируются в электронном виде 20.04.2022, 13:210 Апокалиптического сценария в экономике не будет — Александр Котов 20.04.2022, 13:190 Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в конце апреля
20.04.2022, 13:110 Проверка промышленной безопасности проходит на объектах ПТС 20.04.2022, 13:030 Дороги в четырех районах Псковской области перекроют из-за ралли 20.04.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 20.04.2022, 12:591 Телефонного «террориста» осудили в Печорского районе
20.04.2022, 12:580 Пригласить руководителя УФАС на парламентский час намерены депутаты областного Собрания 20.04.2022, 12:560 «Беседка»: Андрей Ермаков об образовании и демографии. ВИДЕО 20.04.2022, 12:440 Председатель СНТ пожаловалась Алексею Севастьянову на стихийную свалку в лесу 20.04.2022, 12:400 Еще 71 человек заразился коронавирусом в Псковской области, три пациента умерли
20.04.2022, 12:290 «Дом Советов»: Александр Котов об изменениях в Устав Псковской области и подготовке к выборам 20.04.2022, 12:271 В Псковской области в 1,5 раза увеличили финансирование кадровых мероприятий в медицине 20.04.2022, 12:220 Комиссия Совета законодателей РФ поддержала предложение псковских депутатов 20.04.2022, 12:190 Житель Новоржевского района снялся в ток-шоу «Привет, Андрей!»
20.04.2022, 12:180 Задержаны еще шесть участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне - ФСБ 20.04.2022, 12:160 Ворота с магнитным замком появятся в детском саду №40 в Пскове 20.04.2022, 12:110 Псковский хор представит регион на «Танцевальной фольклориаде» в Архангельске 20.04.2022, 12:052 Пскович обокрал молодоженов на свадьбе
20.04.2022, 12:042 Улица Леси Украинки 20.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об образовании и демографии 20.04.2022, 11:531 Концерт «Орган по-русски» пройдет в Пскове 26 апреля 20.04.2022, 11:471 На территории детсада №41 на Запсковье установят навесы
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru