Общество

Псковским росгвардейцам напомнили о правилах дорожной безопасности

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения обсудили в управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В региональном управлении прошла встреча личного состава с инспектором отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлией Федоровой.

В ходе мероприятия она изложила дорожно-транспортную ситуацию в областном центре, особо частые дорожно-транспортные происшествия и наиболее грубые нарушения ПДД как водителей, так и пешеходов.

Особое внимание Юлия Федорова обратила на необходимость соблюдения водителями транспортных средств, требований ПДД РФ, рассказала об ответственности как административной, а впоследствии и уголовной за управление автомобилем в пьяном виде, а также напомнила правила проезда и перехода «зебры».