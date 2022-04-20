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Общество

Число летних корпоративов в Пскове уменьшилось - опрос

21.04.2022 09:40|ПсковКомментариев: 0

Летних корпоративов в Пскове этом году будет меньше, чем в прошлом. Чаще всего летние праздники для коллектива собираются организовывать в банковской и IT-сфере, реже всего — в сфере логистики и производства. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Летние корпоративные мероприятия планируются в этом году в каждой пятой псковской компании (19%). Самые популярные форматы — это выезды на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах. Также планируются тимбилдинги, квесты, речные прогулки и выходы в боулинг и караоке.

Проводить летние корпоративы больше свойственно малому бизнесу: среди компаний с численностью персонала менее 100 человек подобные мероприятия будут организовывать 22%, тогда так среди предприятий, на которых работает свыше 1000 человек, — только 14%.

Среди компаний разных отраслей чаще всего такие праздники для коллектива планируют организации из банковской и IT-сферы (по 29%), реже всего — из логистической и производственной отраслей (9 и 14% соответственно).

Сегодня бизнес организует летние корпоративы реже. При этом каждая третья компания, планирующая летний корпоратив, собирается потратить на него столько же, сколько в прошлом году (32%). 23% организаций бюджет увеличили, а 14% — уменьшили.

Теги: #опрос #псков #корпоративы
Источник: Псковская Лента Новостей
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