Сотрудники администрации Псковского района привели в порядок погост Выбуты

Сотрудники администрации Псковского района провели субботник на территории погоста Выбуты. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщили глава Псковского района Наталья Федорова.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
«Уже с начала апреля на территории Псковского района активно проходят субботники. Сегодня сотрудники администрации хорошо потрудились на территории знакового для всех нас погоста Выбуты», - подчеркнула она.
По словам главы района, на следующей неделе состоится «большой субботник» на горе Соколихе.
«Благодаря стараниям каждого из нас наш район преображается, становится чище и уютнее!» - отметила Наталья Федорова.