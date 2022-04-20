Общество

Псковичей приглашают к участию в проекте «Лучший эковолонтерский отряд»

Псковичи могут принять участие во всероссийском проекте «Лучший эковолонтерский отряд», который реализует Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского. Его цель заключается в предоставлении лучших экологических волонтерских инициатив и практик, а также в повышении уровня экологического образования граждан РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.

Участниками проекта могут стать волонтерские отряды образовательных учреждений общего, среднего, высшего и дополнительного образования, общественных и коммерческих организаций. Участие бесплатное, возрастных ограничений нет.

На первом этапе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Регистрация будет доступна с 25 апреля по 15 мая.

Затем, с 16 по 31 мая, пройдет установочный вебинар с участниками проекта и эковолонтерский онлайн-марафон.

Основной этап продлится с 1 июня по 30 сентября. Его программа включает лекции и мастер-классы на экологические темы от ведущих вузов, презентации уникального опыта эковолонтерских отрядов России, экологические акции и субботники.

Одно из мероприятий проекта - конкурс «Лучший эковолонтерский отряд». Он пройдет с 1 сентября по 31 декабря. В состязании могут принять участие отряды, группы и объединения, не являющиеся участниками проекта. Порядок проведения конкурса будет размещен на сайте проекта не позднее 1 сентября.