Общество

Бюджет конкурса ТОСов в Псковской области увеличили до 40 млн рублей

Финансирование конкурса ТОСов в Псковской области увеличено с 27 до 40 млн рублей. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил сегодня, 21 апреля, на торжественном мероприятии по случаю Дня местного самоуправления.

По его словам, такое решение принято совместно с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым. В этом году на конкурс ТОСов поступило около 280 заявок. В розыгрыше субсидий принимают участие представители 57-ми поселений 23-х районов области и двух городских округов.

Проекты посвящены реализации социально значимых для населения задач. Это ремонт дорог, организация водоснабжения и уличного освещения, установка мусорных площадок, благоустройство придомовой территории и общественных мест, ремонт учреждений культуры и оборудование мест для культурно-массовых мероприятий, установка детских и спортивных площадок, благоустройство гражданских кладбищ и воинских захоронений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проектов ТОСов проводится в регионе с 2019 года в рамках государственной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». Тогда на его реализацию было выделено 3,5 млн рублей. Уже в следующем году по инициативе Губернатора было проведено сразу два конкурса, бюджет которых был увеличен втрое и составил 12 млн рублей. В 2021-м году тоже было проведено 2 конкурса ТОСов. Победителями признаны 167 проектов, на исполнение которых было направлено в общей сложности 26 млн рублей.