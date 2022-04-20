Общество

«Экопром» вывез 60 кубометров мусора с несанкционированных свалок в Порхове

Сотрудники Псковского филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) работали на уборке несанкционированных свалок в Порхове 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба Псковского филиала ООО «Экопром»

«Сбор веток и строительного мусора, требует специальной техники. В "Экопроме" имеются два ломовоза, которые работают на ежедневной основе», – рассказали сотрудники.

Уборка проходила на Мельничной улице, Комсомольской набережной, Мебельной улице, а также возле здания администрации Порховского района.

«Всего по результатам одного дня работы было собрано два ломовоза веток, строительного мусора, листьев и других отходов, не относящихся к ТКО, а общий объем составил 60 кубических метров», – подвели итоги сотрудники.