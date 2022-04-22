Общество

40 килограммов «добрых крышечек» собрали участники экофестиваля в Пскове

Более 40 килограммов крышечек собрали участники экологического фестиваля «Чистый город» в Пскове, который был организован к Международному дню Земли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детской модельной библиотеке «Радуга».

Фото здесь и далее: Псковская детская модельная библиотека «Радуга»



В рамках этого фестиваля библиотекари проводили социально-экологическую акцию «Добрые крышечки», которая преследует две цели: сделать Псков чище и помочь нуждающимся детям. Все собранные на этой акции крышечки пойдут во вторичную переработку, а вырученные за них средства будут перечислены благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

За неделю фестиваль «Чистый город» в библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов посетили более 1000 человек, а в мероприятиях, которые провели библиотекари (субботник, встречи со специалистами и мастер-классы), поучаствовали более 200 юных читателей.

Дети поучились вторичному использованию материалов для изготовления игрушек и картин, освоили практические навыки по раздельному сбору мусора, встретились с экспертами в области охраны природы и экологии, узнали про книжные новинки на тему защиты окружающей среды. Для самых маленьких в библиотеке «Радуга» во время фестиваля состоялись показы образовательных мультфильмов, которые предоставила ПООО «Чудской проект».

Фестиваль завершился экологическими играми и мастер-классом «Экоколлаж», который провели волонтеры.

Партнерами библиотеки «Радуга» по организации экофестиваля стали волонтеры Молодежного центра, Противопожарный лесной центр, ППК (Псковский Политехнический колледж), ООО «Титан-Полимер», ПООО «Чудской проект» и школы микрорайона. На торжественном закрытии фестиваля все они получили благодарственные письма. А самые активные участники экофестиваля из числа юных читателей библиотеки «Радуга» были награждены призами.