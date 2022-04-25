Общество

Территорию псковской академии ФСИН облагородили ее сотрудники и курсанты

Сотрудники и курсанты Псковского филиала академии ФСИН России благоустроили территорию образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

В субботнике наряду с личным составом вуза принял участие начальник филиала академии ФСИН Александр Сысоев.

Получив необходимый инвентарь для работы, сотрудники вместе с обучающимися сажали деревья и цветы, убирали мусор и наводили порядок в служебных помещениях.

«Мы посадили 15 елей и сосен. Важно, чтобы все деревья прижились. Спасибо всем сотрудникам и курсантам за проделанную работу!» – отметил Александр Сысоев и обратил внимание участников мероприятия на необходимость постоянного поддержания порядка как на территории филиала, так и за его пределами.