Общество

В Пскове пройдет конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля

Конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля «Мы постигаем мир прикосновеньем» пройдет в Пскове 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Мероприятие состоится в 12.00 на улице Школьной, 6.

Организаторы - Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова и Псковская местная организация Всероссийского общества слепых.

Конкурс является ежегодным, его участники соревнуются в трех номинациях:

лучший чтец по системе Брайля среди начинающих;

лучший чтец по системе Брайля среди молодежи;

лучший чтец по системе Брайлю среди старшего поколения.

При чтении текста будет учитываться скорость, правильность и выразительность чтения.

«Конкурс проводится с целью сохранения и умножения традиций брайлевского чтения как основы грамотности и интеллектуального развития среди незрячих граждан Псковской области. Победители будут награждены дипломами и поощрительными призами», – отметили организаторы .