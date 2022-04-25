В Пскове пройдет конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля

Конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля «Мы постигаем мир прикосновеньем» пройдет в Пскове 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.
Мероприятие состоится в 12.00 на улице Школьной, 6.
Организаторы - Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова и Псковская местная организация Всероссийского общества слепых.
Конкурс является ежегодным, его участники соревнуются в трех номинациях:
При чтении текста будет учитываться скорость, правильность и выразительность чтения.
«Конкурс проводится с целью сохранения и умножения традиций брайлевского чтения как основы грамотности и интеллектуального развития среди незрячих граждан Псковской области. Победители будут награждены дипломами и поощрительными призами», – отметили организаторы .