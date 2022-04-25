Общество

Росгвардейцы провели в Псковской области более 600 проверок владельцев оружия

671 проверку владельцев оружия провели псковские росгвардейцы с 18 по 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Так, за прошедшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы выявили 30 нарушений правил оборота гражданского оружия. Кроме того, они изъяли три единицы оружие.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%. Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности, добавили в ведомстве.