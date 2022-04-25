Общество

Работу в Псковской области ищут более 9 тысяч человек

В Псковской области ищут работу и мониторят рынок труда более 9 000 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

Диаграмма: hh.ru

Ранее СМИ области сообщали, что регион получил порядка 130 миллионов рублей на поддержку безработных. Эти средства пойдут на организацию общественных работ, например, озеленение территорий, временное трудоустройство и профессиональное обучение работников, которые находятся под риском увольнения.

Активнее других в Псковской области ищут работу опытные соискатели со стажем в профессии более шести лет – это каждый второй кандидат в регионе сейчас. Конкуренцию за рабочие места им составляют начинающих специалисты и студенты без опыта – их за последнее время набралось порядка трети от всего объема кандидатов в области (28%).

С точки зрения гендера работа нужна, судя по данным резюме и активности соискателей, именно местным женщинам-кандидатам, они разместили 55% резюме в регионе за последнее время. Причем чаще всего это были соискательницы среднего и зрелого возраста от 35 до 55 лет и старше.

Судя по активности кандидатов, больше всего в регионе нуждаются в новой работе и подработке соискатели, имеющие профессию, связанную с продажами, водители, бухгалтеры, курьеры, инженеры, программисты, разнорабочие, официанты, бармены и другие.