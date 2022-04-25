Общество

Депутаты решили наградить Елену Полонскую почетной грамотой Псковской гордумы

Депутаты приняли решение наградить главу Пскова Елену Полонскую почетной грамотой Псковской городской Думы. Об этом с сессии гордумы, которая проходит 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сессии указали, что данный вопрос не рассматривался комитетами гордумы. «Предложение очень замечательное, - отметил замглавы Пскова Александр Баев. - Может, на следующую сессию Елену Александровну пригласим, чтобы не перескакивать нормы? Не вижу смысла в спешке».

Депутат Григорий Турчин предложил коллегам прислушаться к Александру Баеву и сказал, что экс-главе Пскова Ивану Цецерскому «даже спасибо не сказали».

«У Ивана Николаевича есть грамота Псковской городской Думы», - напомнила ему Елена Полонская.

Предложение рассмотреть вопрос о награждении на следующей сессии, поддержали только три депутата, против проголосовали трое, семеро воздержались.

За то, чтобы «действовать в исключительном порядке» и принять это решение сегодня, проголосовали 18 депутатов, против - один, четверо воздержались..

В итоге за награждение Елены Полонской почетной грамотой гордумы проголосовал 21 депутат.