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Общество

В «Михайловском» начали противоклещевую обработку

26.04.2022 12:49|ПсковКомментариев: 0

Первую в этом году противоклещевую обработку на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» начали сегодня, 26 апреля, сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах».

Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель территорий Пушкинского заповедника Екатерина Дмитриева, в текущем году площадь, которая будет обработана от насекомых, больше, чем, в предыдущем — 8,2 гектара против неполных семи.

Сегодня дезинсекцию проводят в мемориальной усадьбе «Михайловское» (4,8 гектара) и в зеленых зонах музеев «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница» (0,9 гектара). Работы в усадьбах «Тригорское» и «Петровское» также планируется осуществить на текущей неделе.

Обязательную повторную противоклещевую обработку территории в заповеднике традиционно проведут в канун Дней пушкинской поэзии и русской культуры (Всероссийского Пушкинского праздника поэзии), уточнила Екатерина Дмитриева.

Теги: #клещи #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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