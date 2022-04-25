Общество

«Экопром» помогает псковичам в весенней уборке кладбищ

Псковский филиал ООО «Экопром» продолжает весеннюю уборку кладбищ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба Псковского филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка)

«23 апреля в преддверии Пасхи в деревню Муровицы Писковичской волости отправился ломовоз для наведения чистоты и порядка. Очень радует, что большинство людей упаковало листву в мешки и пакеты, что не позволило мусору разлететься по округе», – рассказали специалисты.

Сегодня, 26 апреля, уборка кладбищ проходит в Печорском районе, откуда спецавтомобиль увез большое количество прошлогодней листвы, а потом 8-микубовый контейнер в Изборске, который «разошелся по шву» от перенакопления.

«После этого машина "Экопрома" отправилась в Печоры на кладбище, куда несут не только листву и ветки с мест захоронений, но и старую мебель со всего города», – отметили на предприятии.

По итогам работы, в Писковичах было убрано 30 кубометров мусора, в Печорах - столько же, но работы еще ведутся.