Общество

Псковичей предупредили о дефиците билетов на поезд Москва - Псков

В Федеральной пассажирской компании перестали назначать дополнительные поезда №61/62/63/64 сообщением Москва – Великие Луки – Псков на праздничные дни. Это произошло после того, как поезда по этому направлению были переведены на Белорусский вокзал, делает вывод телеграм-канал «1520. Все о ж/д».

Фото: телеграм-канал «1520. Все о ж/д»

Из-за этого места в поезде №63/64 Москва – Псков на дату отправления 29 апреля закончились за две недели до даты поездки, а на 30 апреля – за неделю. В обратную сторону места еще есть, но ближе к дате отправления вновь будет дефицит, говорится в сообщении.

Как отмечается в телеграм-канале, когда поезда в сторону Великих Лук ходили с Рижского вокзала, в РЖД/ФПК обычно находили возможность назначать дополнительные поезда до Великих Лук или Петербурга (через Великие Луки) и решать проблему невывоза. Вдобавок к этому вплоть до 2020 года пассажиры могли пользоваться поездом №1/2 Москва – Рига, который ходил до Великих Лук ежедневно.

По направлению Великие Луки - Себеж с осени 2021 года ходит пригородный поезд СЗППК, но его расписание до сих пор не состыковано с поездами из Москвы. Таким образом, станции Пустошка, Идрица и Себеж лишены связи со столицей, напомнили в «1520. Все о ж/д».