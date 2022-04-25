Общество

Команда СИЗО-2 победила в турнире по пулевой стрельбе в Великих Луках

Сборная СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области одержала победу в турнире по пулевой стрельбе среди предприятий и организаций города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по псковской области

Турнир проводится ежегодно. Отмечается, что сотрудники следственного изолятора №2 не в первый раз становятся его участниками и практически всегда занимают лидирующие позиции.

В результате прошедшего мероприятия в личном зачете среди мужчин начальник отдела режима и надзора СИЗО-2 Алексей Харитонов завоевал первое место, начальник дневной смены отдела режима и надзора Артем Семенов стал бронзовым призером турнира. Среди женщин лучшей стала начальник отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения Мария Щербакова.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году команда заняла третье место в том же чемпионате, а в этом году стала золотым призером. Участников наградили дипломом и кубком.