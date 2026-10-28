Дно вошел в топ городов России с самыми короткими названиями

Самые короткие названия населенных пунктов в России состоят из двух букв, тогда как самое длинное - из 54 символов, включая цифры и кавычки, сообщили в пресс-службе Росреестра. В топ городов России с самыми короткими названиями вошел город Дно, расположенный в Псковской области.

«Среди деревень, сел и поселков минимальная длина названия составляет два символа, в России насчитывается более 50 таких населенных пунктов. Самые распространенные из них: Ям - встречается 12 раз, например, в Московской и Кировской областях, и Яр - 11 населенных пунктов. Также существуют деревни и села с названиями Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг», - рассказал представитель ведомства.

Среди же городов самые короткие названия, по его словам, состоят из трех символов: Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа.

Длинные названия в России, по данным Росреестра, чаще всего встречаются у сельских населенных пунктов, названия которых сформировались из описательных конструкций или составных частей. Абсолютный рекордсмен - поселок Центральной усадьбы совхоза «40 лет Великого Октября» в Зарайском районе Московской области. Длина этого названия с учетом кавычек составляет 54 символа.

Самое длинное название без пробелов, но с дефисом носит село Кременчуг-Константиновское в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, пишет РИА Новости. Рекордсменами среди однословных названий, являются село Верхненовокутлумбетьево в Матвеевском районе Оренбургской области и село Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области, сообщил представитель ведомства.

Если рассматривать только города, то самое длинное название у города Александровск-Сахалинский в Сахалинской области, добавил он.