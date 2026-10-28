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«Единая Россия» добивается решения проблемы со списанием долгов участников СВО

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Военнослужащие, которым положено списание кредитных долгов, не должны сталкиваться с отказами из-за правовой неопределённости. Такое мнение высказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя на личной странице «ВКонтакте» слова первого зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимира Сайбеля. 

«Владимир Сайбель в своем выступлении в Государственной Думе говорил о значении этой поддержки для участников СВО: списание задолженности до 10 миллионов рублей должно работать чётко и без сбоев, а не зависеть от разночтений норм закона», - рассказал Александр Козловский. 

Особенно остро стоит вопрос с теми, по чьим долгам уже начато судебное взыскание — именно эта категория рискует столкнуться с отказами, отметил депутат и добавил: «Для семей бойцов любая дополнительная финансовая нагрузка — серьёзное испытание, и наша задача — не допускать бюрократических барьеров там, где государством уже закреплена поддержка».

Именно «Единая Россия» прорабатывает алгоритмы с ЦБ и представителями банковского сектора: согласование единого подхода — ключевой путь к тому, чтобы исключить спорные случаи и обеспечить равные условия для всех, подчеркнул секретарь регионального отделения партии. 

«Со своей стороны, буду держать тему на контроле в регионе и взаимодействовать с общественными приёмными, чтобы каждое обращение участников СВО рассматривалось предметно и оперативно. Наша цель — добиться, чтобы законодательные гарантии реально работали и помогали людям, а не превращались в череду дополнительных доказательств своего права на поддержку», - заключил Александр Козловский. 
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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