Общество

«Моя История»: выходя за рамки стандартов

Ресто-бар «Моя История» стал лучшим по итогам публичного голосования, которое проводил туристский информационный центр Псковской области в своих социальных сетях. Теперь ресто-бар войдет в специальный гид для туристов региона, который планирует составить ТИЦ.

Чем «Моя История» готовится встретить гостей региона и какие новые цели ставит перед собой ресто-бар, рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей основатель и совладелец заведения Ирина Кухи.

Фото здесь и далее: ресто-бар «Моя История»

– Стало ли для вас неожиданностью то, что ТИЦ номинировал «Мою Историю» на участие в конкурсе? Ожидали ли победу?

– Для нас стала неожиданностью лишь сама номинация. Участие в ней и победа не удивили, но очень порадовали. С самых первых дней открытия ресто-бара мы стали тем местом, где сложно найти свободный столик. Приезжающие со всей России (и не только) гости отмечают высокий сервис, очень вкусную и необычную кухню и, конечно, расположение! Оно действительно неповторимое! Войти в гид для «Моей Истории» – важное подтверждение мнения наших гостей. И ему мы доверяем на все 100%!

– Что даст «Моей Истории» вхождение в гид для туристов от ТИЦ? Какие новые возможности откроются у ресторана?

– Конечно, теперь туристам будет еще проще нас найти. Однако вопрос хочется поставить немного иначе: что особенного сможет внести «Моя История» в специальный гид?

Ресто-бар с самого момента создания не был нацелен на историческую составляющую, туризм или какой-то особенный псковский колорит. «Моя История» - это история про каждого: про горожан, туристов, вкусы, веселые шумные компании, гастрономию. И все это в особой коллаборации с местом, действительно, ценным не только с исторической точки зрения.

Мы стали частью этого места, этой истории за счет людей, которые нас любят, за счет неповторимой, уж точно незаурядной атмосферы, за счет кухни, которую все полюбили. Все, буквально все в «Моей Истории» выходит за рамки стандартов – от обслуживания и общения с гостями до меню, бара и открытой кухни. Мы всегда на одной волне с гостем – шутим, делаем комплименты, дарим забавные фразы на карточках, которые поднимают настроение и оставляют особую память.

Нам не столь важно, турист это, приехавший в город на пару дней, или горожанин, заглянувший на завтрак или обед. Именно поэтому наше участие в этом гиде придает ему особую актуальность, живость и новизну. Гости Пскова любят открывать что-то новое и необычное. А мы именно такие! С нами легко, ярко, вкусно и интересно!

На фото безалкогольные напитки

– Чем ресто-бар встретит гостей региона? Возможно, будут какие-то специальные, «псковские» колоритные предложения?

– Псковский колорит в прочтении «Моей Истории» – это не озерная рыба или пирожки. Мы готовим очень свежую по сочетанию современную еду – ее можно встретить во многих столицах мира. Мы печем настоящую неаполитанскую пиццу, жарим колбаски, подаем стейки и делаем супер-коктейли. Будет ли здесь место псковским акцентам? Думаем, да, но в другом ключе.

Мы расположены прямо у подножия Покровской башни. Здесь, сидя на террасе, чувствуешь легкий ветер от реки Великой. Можно полюбоваться мощью крепостных стен и насладиться свежей, яркой, ароматной кухней, собранной со вкусом мировой кулинарии. Конечно, можно выбрать из богатого меню псковского судака, но запирать себя в рамки локальных продуктов совсем не обязательно.

Мы работаем с широким кулинарным кругозором и дарим гостям такую возможность – гулять по гастрономической и алкогольной карте без оглядки на гео-точку. Мы наливаем фирменные настойки, но и барные эксперименты, и классика нам не чужды. Мы разные, и оттого, наверное, такие притягательные.

– В чем уникальность «Моей Истории» как заведения? Чем, на ваш взгляд, она привлекает не только гостей, но и жителей города?

– Уникальность в названии, которое стало нашим кредо, миссией, главной концепцией. Мы пишем историю, мы дарим возможность ее создавать. Слово «История» нужно читать не в контексте исторических событий, Петра I или же старины. Нет! Совсем наоборот. «История», созвучная «Stories» («сториз» - короткие публикации в социальной сети - ред.) в известной социальной сети – это отрывок жизни, яркие события, вкусные блюда (ну куда же без них) и, конечно, люди.

Это любовь, смех, юмор, которые нас объединяют, музыка. Все это делает каждый проведенный у нас час особенным событием, которое запоминается, создает историю жизни. Такие мы, и такими становятся наши гости. Здесь чуть свободнее, чем где-либо в Пскове. Здесь мы распахиваем двери, и, проходя мимо, вы слышите ароматы кухни, смех, оживленную беседу и приятную суету, как во время фиесты в Испании. Одним словом, у нас ярко и классно и такую историю знакомства обязательно нужно завести каждому, и гостю города особенно!

– К чему стремиться дальше? Какие новые цели перед собой ставит ресто-бар?

– Быть первыми, лучшими – это всегда движение и отличный стимул. В прошлом году мы расширили летнюю террасу, начали проводить небольшие «open air» (концерты и культурные мероприятия под открытым небом - ред.) на лужайке перед ресто-баром. Надеемся, что ограничения пандемии снимут, и мы сможем планировать еще больше увлекательных встреч и поводов для них. Мы работаем каждый день, общаемся и тонко чувствуем аудиторию, планируем ввести новые блюда, «колдуем» над интересным меню и дизайном. Наши бармены воодушевленно готовятся к открытию террасы.

А, если в глобальном плане – здорово было бы иметь еще одну «Историю»! Это мечта!

Беседовала Екатерина Мазепина