Общество

Повар из Пскова пришел на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

В числе участников кастинга в кулинарное шоу «Битва Шефов» оказался молодой человек из Пскова - 26-летний профессиональный повар Алексей Бокатанов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в редакции телеканала «Пятница».

Фото: редакция телеканала «Пятница»

На телеканале стартуют специальные выпуски проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

Так, если кулинару из Пскова удастся пройти кастинг шефов, он окажется в их командах. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать авторитет. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли повару из Пскова пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня, 27 апреля, в 20.00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».