Общество

В Пскове благоустроят парк 300-летия прокуратуры на улице Никольской

В Пскове продолжится благоустройство парка 300-летия прокуратуры возле улицы Никольской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, территория парка будет представлять собой пешеходную зону у памятного знака ветеранам органов прокуратуры области.

В конце прошлого года подрядная организация расширила дорогу, произвела вырубку поросли на территории парка, но завершить работы не смогла из-за погодных условий.

По новому контракту подрядчик проведет работы по организации пешеходной дорожки: выполнит устройство основания из щебня, установит бортовые камеи, заасфальтирует дорожки и уложит покрытие из гранитного отсева у памятного знака.

В рамках озеленения в парке высадят 60 саженцев красного дуба. При посадке будут учитываться охранные зоны инженерных коммуникаций, расстояния от зданий и сооружений. После проведения работ деревья будут закреплены с помощью растяжек, их будут поливать по мере необходимости.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «Гранит-Техно». Работы должны быть выполнены до 15 сентября.

Благоустройство проводится за счет средств городского бюджета на 2022 год в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"».