Общество

В Псковское области ветераны получили выплаты ко Дню Победы

В апреле участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили выплату ко Дню Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

В соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года №186 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны осуществляется ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 000 рублей.

Согласно законодательству, бывшие фронтовики должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на территории России.

По состоянию на 1 апреля текущего года в эту категорию входят 152 человека, среди них 37 инвалидов и 115 участников Великой Отечественной войны.

Данная выплата доставлена одновременно с апрельской пенсией. Вся необходимая предварительная работа проведена, выплата осуществлена в беззаявительном порядке, на основании имеющейся в пенсионном фонде информации, отметили в учреждении.

Напомним, право на ежегодную денежную выплату в размере 10 000 рублей имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а также в Латвии, Литве и Эстонии, являющиеся инвалидами или участниками Великой Отечественной войны.