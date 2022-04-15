Общество

Выплаты ветеранам к Дню Победы в Псковской области увеличат в два раза

Размер единовременной денежной выплаты к Дню Победы в этом году будет увеличен в два раза. Такое решение губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил в пятницу, 15 апреля, на первом в этом году заседании оргкомитета «Победа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Так, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат выплату в размере 10 тыс. рублей. Детям войны, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, не имеющим иных оснований на меры социальной поддержки, будет выплачено по тысяче рублей. В целом, в рамках государственной программы на предоставление единовременных денежных выплат к 9 мая будет направлено 6,7 млн рублей.

Денежные средства доведены до центров социального обслуживания, и с 18 апреля начнут поступать на счета граждан.

Еще 270 тыс. рублей предусмотрено на проведение ремонтных работ в жилых помещениях, где проживают ветераны.

Продолжается и реализация программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны жильем. В 2022 году поступило одно заявление от вдовы ветерана. Всего в период с 2010 года свои жилищные условия улучшили около 4,5 тыс. ветеранов.

Отметим, в настоящее время в Псковской области проживают 115 участников Великой Отечественной войны, 37 инвалидов, порядка 200 жителей блокадного Ленинграда, около 2 тысяч тружеников тыла, более 3,4 тысяч бывших несовершеннолетних узников фашизма, 760 вдов участников войны и более 28 тысяч граждан — детей войны.