Общество

Десятерых россиян незаконно прописала жительница Псковского района

Жители Псковского и Усвятского районов нарушили требования миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по региону.

По имеющимся данным, с 2020 по 2022 годы на территории Псковского района безработная местная жительница 1970 года рождения фиктивно зарегистрировала десятерых россиян. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, установлено, что в одной из деревень Усвятского района 70-летняя местная жительница незаконно прописала двух граждан России.

Сейчас по фактам случившегося возбудили уголовные дела.