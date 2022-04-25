Общество

Выживать в дикой природе научат волонтеров в Полистовском заповеднике

Полистовский заповедник приглашает волонтеров принять участие в детском экологическом походе «Родник» в качестве вожатых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Добровольцам предстоит участвовать в организации досуга и походной жизни лагеря. Приглашаются активные людей, которые могут провести занятие с детьми от 12 до 16 лет.

Примерная тематика вечерних занятий с детьми:

- выживание в дикой природе, походная наука, ориентирование на местности;

- бережное использование природных ресурсов и ответственное потребление;

- творческие мастер-классы, спортивные и интеллектуальные игры (заповедник предоставляет расходные материалы);

- вечерние «свечки» у костра.

Требования к волонтерам:

возраст от 18 лет;

опыт работы с детьми;

готовность к пешим переходам с рюкзаком и проживанию в походных условиях;

опыт проведения массовых мероприятий, игр;

желательно наличие медкнижки.

Условия следующие:

Детский экологический поход «Родник» пройдет с 18 по 22 июля в окрестностях деревни Гоголево Локнянского района Псковской области. Проживание в палатках заповедника. Питание предоставляется заповедником, пища готовится в полевых условиях на костре для всех участников. Проезд за свой счет. Заезд для волонтеров 16 июля. Проживание до старта экопохода в гостевом доме заповедника в деревне Гоголево (двухместное размещение, дом оборудован кухней со всем необходимым оборудованием, санузлом, wi-fi). В деревне Гоголево есть магазин, фельдшерско-акушерский пункт, сотовая связь Megafon 2G. На территории Полистовского заповедника и его охранной зоны связи может не быть.

С собой советуют взять полевую одежду, сапоги, репелленты, спальный мешок, собственную посуду. Кроме того, волонтеры смогут посетить Локнянский сектор Полистовского заповедника, побывать на экскурсиях по экологическим тропам и познакомиться с авторскими туристическими предложениями жителей деревни Гоголево.

Заявки принимаются до 31 мая 2022 года по электронной почте: ecopros@polistovsky.ru.