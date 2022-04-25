Выживать в дикой природе научат волонтеров в Полистовском заповеднике

Полистовский заповедник приглашает волонтеров принять участие в детском экологическом походе «Родник» в качестве вожатых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.
Фото здесь и далее: Полистовский заповедник
Добровольцам предстоит участвовать в организации досуга и походной жизни лагеря. Приглашаются активные людей, которые могут провести занятие с детьми от 12 до 16 лет.
Примерная тематика вечерних занятий с детьми:
- выживание в дикой природе, походная наука, ориентирование на местности;
- бережное использование природных ресурсов и ответственное потребление;
- творческие мастер-классы, спортивные и интеллектуальные игры (заповедник предоставляет расходные материалы);
- вечерние «свечки» у костра.
Требования к волонтерам:
Условия следующие:
С собой советуют взять полевую одежду, сапоги, репелленты, спальный мешок, собственную посуду. Кроме того, волонтеры смогут посетить Локнянский сектор Полистовского заповедника, побывать на экскурсиях по экологическим тропам и познакомиться с авторскими туристическими предложениями жителей деревни Гоголево.
Заявки принимаются до 31 мая 2022 года по электронной почте: ecopros@polistovsky.ru.