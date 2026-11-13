Сергей Вострецов: ИИ должен работать на человека, а не против него

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов призвал депутатов Государственной думы обязать Росстат вести отдельную статистику работников, уволенных из-за внедрения искусственного интеллекта. Сейчас такие сокращения маскируются под обычные процедуры, что скрывает реальные масштабы проблемы. Об этом Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Вострецова, технологический прогресс не должен становиться прикрытием для скрытых массовых увольнений. Работодатели могут переводить сотрудников в статус «сокращенных» или увольнять «по соглашению сторон», хотя их функции просто передали алгоритмам.

«Без официального учёта мы не видим реальной картины. Сколько бухгалтеров, операторов, копирайтеров, специалистов поддержки уже заменены алгоритмами? Никто не знает точно. А без цифр невозможно ни защищать людей, ни планировать переобучение, ни требовать от государства адекватных программ адаптации», - отметил Сергей Вострецов.

В СОЦПРОФ предлагают дополнить статистические формы Росстата графой «внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизации». При этом менять Трудовой кодекс пока не планируется - действующих норм для увольнения достаточно.

Параллельно профсоюз настаивает на введении обязательных мер поддержки: программ переподготовки за счет работодателя и государства, а также гарантий сохранения занятости при внедрении новых технологий.

«Искусственный интеллект - мощный инструмент. Но он должен работать на человека, а не против него. Без этого "цифровая трансформация" рискует превратиться в социальную бомбу замедленного действия», - предупредил председатель Объединения профсоюзов.

По его словам, нужно дополнить статистические формы Росстата отдельной причиной — «внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизации».

«Это не значит вводить новое основание для увольнения в Трудовом кодексе — действующие нормы достаточны. Но прозрачность обязательна. Только тогда можно будет видеть, где ИИ действительно повышает эффективность, а где просто выталкивает людей на улицу без перспективы», — добавил Сергей Вострецов.

СОЦПРОФ настаивает: параллельно с учётом должны появиться обязательные меры — программы переподготовки за счёт работодателя и государства, приоритет на сохранение занятости при внедрении ИИ, гарантии социальной поддержки на период адаптации. «Искусственный интеллект — мощный инструмент. Но он должен работать на человека, а не против него. Мы будем добиваться, чтобы голос работников был услышан и в Госдуме, и в правительстве. Без этого "цифровая трансформация“ рискует превратиться в социальную бомбу замедленного действия», — резюмировал председатель объединения.

В России до сих пор нет официальной статистики о том, сколько людей теряют работу из-за внедрения искусственного интеллекта и нейросетей. Росстат не ведёт такой учёт: действующая методология опирается на Трудовой кодекс и международные стандарты, где причины увольнений фиксируются как «сокращение численности», «по соглашению сторон» или «по собственному желанию». Отдельной строки «из-за ИИ» нет.



В Госдуме мнения разделились. В комитете по труду и социальной политике считают, что пока рано менять законы: ИИ повышает производительность, параллельно создаёт новые задачи, а эксперты остаются востребованными. В комитете по цифровому развитию планов по выделению ИИ как отдельного основания для сокращения тоже пока нет. Зато коммунисты заявили о готовности разработать соответствующие поправки. Член комитета Александр Ивачев отметил, что проблема замещения работников искусственным интеллектом существует и будет усиливаться, поэтому нужен единый инструмент для оценки этих процессов.



Эксперты по нейросетям призывают не торопиться. Масштаб внедрения ИИ, по их мнению, ещё не достиг того уровня, когда требуется отдельное основание для увольнения. Если компания сокращает штат после автоматизации, она делает это по действующим правилам с сохранением всех гарантий.