Общество

В Пскове одобрили инициативу о бесплатном проезде детей в пригородных поездах

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов поддержали инициативу, предусматривающую введение бесплатного проезда детей в возрасте до 7 лет в пригородных поездах. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии с уставом железнодорожного транспорта РФ дети до 5 лет включительно могут пользоваться правом бесплатного проезда в поездах пригородного сообщения. При этом дети с 7 лет (как правило, школьники) в абсолютном большинстве регионов также получают на проезд скидку 50%.

Таким образом, по действующему законодательству наиболее социально незащищенной является категория детей от 5 до 7 лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет.

Частичная стоимость оплаты проезда детей с 5 до 7 лет в поездах пригородного сообщения в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. На территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75 % от действующего тарифа для этой категории. В остальных регионах данные скидки не предоставляются.

При этом в городском наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) для детей не старше 7 лет установлена бесплатная перевозка.

Таким образом, предлагается предоставить пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках (пригородных поездах) без предоставления отдельного места (для сидения), по аналогии с городским транспортом.

Предлагается внести соответствующее изменение в статью 83 устава железнодорожного транспорта РФ. Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста.

Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что будет обеспечивать дополнительную мобильность пассажиров, отметили авторы документа. Поправки в устав железнодорожного транспорта РФ подготовила группа сенаторов и депутатов Госдумы, которую возглавил сенатор от Псковской области, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.