Общество

Инициативу о разграничении полномочий по тушению пожаров одобрили псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов поддержали идею карельских коллег о разграничении полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ по тушению пожаров в населенных пунктах. Вопрос рассмотрен на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящее время тушение пожаров в населенных пунктах осуществляется как подразделениями федеральной противопожарной службы (ФПС), так и противопожарной службы субъектов РФ (ППС).

В Псковской области в состав территориального пожарно-спасательного гарнизона входят 88 подразделений различных видов пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории региона. Из них 19 подразделений ФПС, 24 пожарно-спасательных поста, 12 подразделений ведомственной пожарной охраны и 33 добровольные пожарные команды. Все они включены в План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории региона.

Поддерживая необходимость на законодательном уровне систематизировать подходы по размещению подразделений ФПС и ППС, парламентарии считают необходимым при рассмотрении вопроса о размещении территориальных подразделений ФПС учитывать мнение субъектов РФ.

Изложенные в обращении Законодательного собрания Республики Карелия доводы являются актуальными для Псковской области.

Карельские коллеги направят соответствующее обращение заместителю председателя правительства России Юрию Борисову и статс-секретарю – заместителю министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексею Серко.