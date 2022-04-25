Общество

Сотрудники администрации города Пскова вышли на субботник

Сотрудники администрации города Пскова вышли на традиционный субботник 28 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

«Каждый год мы убираем городские территории вблизи своих зданий. В этом году убрана территория у дома №50а по улице Советской и овраг за церковью Нового Вознесения рядом с Детским парком. Территории выбраны не случайно: они не входят в цикличную уборку в рамках содержания парковых зон и улично-дорожной сети, и за год здесь скапливается большое количество листьев и мусора», – рассказал глава администрации.

По его словам, мешками с сухими листьями, мусором, ветками заполнили два шестикубовых контейнера. «Есть и интересные находки: глушитель от автомобиля, детали от оргтехники и холодильника», – отметил Борис Елкин.

«От себя лично хочу поблагодарить всех псковичей, принимающих участие в субботниках на территории города. Спасибо, что не остаетесь в стороне и делаете наш город чище, уютнее и комфортнее», – добавил сити-менеджер.