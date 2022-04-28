Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новая политическая реальность
Денис Иванов о бюджете Пскова
Праздник весны и труда
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
«Моя История» за рамками стандартов
«Истфакт» Найти Вороний камень
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
школа без второго иняза
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё Общество 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 29.04.2022 08:200 900 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области за три месяца 29.04.2022 08:000 Участницы конкурсов красоты в Великих Луках приняли участие в первой титульной фотосессии 28.04.2022 21:350 Торты передали работникам скорой помощи псковские единороссы 28.04.2022 21:200 Снег и до +12 градусов прогнозируют псковские синоптики 29 апреля 28.04.2022 20:000 Персоналу станции скорой помощи в Великих Луках вручили подарки
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:517 Власти России планируют повысить МРОТ 24.04.2022 18:030 Вернувшихся со спецоперации росгвардейцев встретили в Пскове. ВИДЕО 22.04.2022 10:1012 Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова рассмотрят 26 апреля 25.04.2022 17:191 Рейтингомер: Прощание с Полонской, оправдание Торбич и полет Брячака 22.04.2022 11:3311 Фотографии псковички в нижнем белье попали к школьному учителю ее дочери
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

900 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области за три месяца

29.04.2022 08:20|ПсковКомментариев: 0

901 человек в Псковской области вакцинировался и ревакцинировался против клещевого вирусного энцефалита за три месяца 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

C 1 марта в рамках в регионе проводится еженедельный мониторинг за заболеваемостью инфекциями, передающимися иксодовыми клещами. Первый случай присасывания клеща в этом году был зарегистрирован 31 марта у ребенка 5 лет в деревне Капустино Палкинского района.

За неделю с 21 по 27 апреля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратился 31 человек, из них 10 детей. По состоянию на 28 апреля количество обращений по поводу присасывания клещей (49 человек с начала сезона, из них 15 детей) в 10 раз меньше среднемноголетних недельных данных, отметили в ведомстве.

План по проведению акарицидных обработок составляет 600 га, обработано 15 га.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовали 35 клещей, снятых с пострадавших, в том числе за неделю – 29.

Теги: #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 339 человек
29.04.2022, 08:400 Туристический потенциал Порховского района презентуют в Пскове 29.04.2022, 08:200 900 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области за три месяца 29.04.2022, 08:000 Участницы конкурсов красоты в Великих Луках приняли участие в первой титульной фотосессии 29.04.2022, 07:400 Два частных музея в Псковской области рекомендованы к туристическому показу
29.04.2022, 07:220 Дом сгорел на переулке Загородном в Пскове 29.04.2022, 07:000 Ежемесячный платеж по льготной ипотеке сократится на 18% 28.04.2022, 22:020 Росгвардейцы стали призерами соревнований по стрельбе из боевого оружия 28.04.2022, 21:490 «Экопром» приступил к вывозу ТКО в Себежском районе
28.04.2022, 21:350 Торты передали работникам скорой помощи псковские единороссы 28.04.2022, 21:200 Снег и до +12 градусов прогнозируют псковские синоптики 29 апреля 28.04.2022, 21:060 Посвященное Дню Победы первенство по пулевой стрельбе пройдет в Пскове 28.04.2022, 20:500 Великолучане отличились на Вьетнамском Кубке по велоспорту
28.04.2022, 20:402 Игра в антимонополию 28.04.2022, 20:171 За кражу шоколада и конфет псковичу грозит до двух лет тюрьмы 28.04.2022, 20:000 Персоналу станции скорой помощи в Великих Луках вручили подарки 28.04.2022, 19:440 В Пскове прошла стратегическая сессия в рамках проекта «Экосуббота»
28.04.2022, 19:370 Учащиеся из Псковской области стали стипендиатами фонда «Новые имена» 28.04.2022, 19:160 Пушкинский конкурс объявили пермские друзья псковского «Михайловского» 28.04.2022, 19:000 До 8 мая ограничат движение автотранспорта по улице Труда в Пскове 28.04.2022, 18:421 Депутаты от КПРФ и ЛДПР оценили работу псковских антимонопольщиков
28.04.2022, 18:230 Михаил Ведерников поздравил сотрудников cкорой помощи с профессиональным праздником 28.04.2022, 18:080 В Пскове прошла конференция «Будущее сферы охраны труда» 28.04.2022, 17:500 Александр Братчиков о бюджете и работе УФАС 28.04.2022, 17:434 Сотрудники администрации города Пскова вышли на субботник
28.04.2022, 17:310 Псковская спортсменка выступила на всероссийских соревнованиях по кроссу 28.04.2022, 17:213 Новая политическая реальность. Первые выборы 28.04.2022, 17:193 Николай Носков выйдет на сцену Зеленого театра 16 июня 28.04.2022, 17:180 Александр Котов не считает работу УФАС удовлетворительной
28.04.2022, 17:010 Особый порядок созыва внеочередных сессий закрепили в регламенте областного Собрания 28.04.2022, 16:580 В Госдуму внесены поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий 28.04.2022, 16:571 Мировому судье в Псковском районе продлили срок полномочий 28.04.2022, 16:550 Почти 60 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области
28.04.2022, 16:461 Инициативу о разграничении полномочий по тушению пожаров одобрили псковские депутаты 28.04.2022, 16:412 Выживать в дикой природе научат волонтеров в Полистовском заповеднике 28.04.2022, 16:350 Псковские депутаты оценили идею о корректировке федерального закона о гражданстве 28.04.2022, 16:201 В Пскове мемориалы с Вечным огнем приводят в порядок к 9 Мая
28.04.2022, 16:130 В Псковской области поддержали нововведения в закон о персональных данных 28.04.2022, 16:100 Сбер начал предварительный прием заявок на ипотеку по сниженной ставке 28.04.2022, 16:080 Александр Котов призвал Псковское УФАС действовать неординарно и оперативно 28.04.2022, 15:540 Гражданин Нигерии отправился к друзьям в Уфу без визы и попал под суд в Невеле
28.04.2022, 15:520 В Пскове одобрили инициативу о бесплатном проезде детей в пригородных поездах 28.04.2022, 15:464 Вопрос вооруженной охраны школ рассмотрели в областном Собрании 28.04.2022, 15:410 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Учат в школе… 28.04.2022, 15:390 Региональный парламент утвердил границы объединенной зоны охраны Великих Лук
28.04.2022, 15:370 Почти 9 лет проведет в колонии пскович за сбыт наркотиков 28.04.2022, 15:352 Псковские омбудсмены сообщили о снижении числа обращений в 2021 году 28.04.2022, 15:180 Дороги и тротуары на шести улицах обновят в Великих Луках 28.04.2022, 15:162 Александр Котов: Резервирование 700 млн рублей в бюджете региона – «подушка безопасности»
28.04.2022, 15:120 Театральные критики о псковском «Дяде Ване»: Хроники выходных в садовом товариществе 28.04.2022, 15:090 Депутаты заявили о необходимости более оперативной работы Псковского УФАС 28.04.2022, 14:553 В Псковской области законодательно закрепили возможность проведения электронного голосования на выборах 28.04.2022, 14:460 Компенсировать расходы могут организации, покупавшие товары по завышенной цене
28.04.2022, 14:360 Уточнен размер арендной платы за использование земельных участков в Псковской области 28.04.2022, 14:291 VK покупает «Яндекс.Новости» и «Дзен» 28.04.2022, 14:270 Стратегия Tele2 признана лучшей в индустрии клиентского опыта 28.04.2022, 14:250 В Псковской области ставшие инвалидами участники спецоперации будут получать компенсацию
28.04.2022, 14:150 Стартапы в личном подсобном хозяйстве получат господдержку 28.04.2022, 14:140 В УФАС прокомментировали ожидаемый дефицит продуктов первой необходимости 28.04.2022, 14:100 «Три мудреца»: нужны ли прямые выборы глав регионов в текущей общественно-политической ситуации? ВИДЕО 28.04.2022, 14:020 В областном законе прописали новые направления господдержки сельского хозяйства
28.04.2022, 13:550 Десятерых россиян незаконно прописала жительница Псковского района 28.04.2022, 13:545 В областном Собрании не поддержали идею государственного регулирования цен 28.04.2022, 13:530 Четыре бутылки спиртного пытались украсть из магазина псковичи 28.04.2022, 13:520 Псковскому УФАС указали на рост цен на металлоконструкции
28.04.2022, 13:501 Более чем на два миллиона рублей обогатились мошенники за счет псковичей 28.04.2022, 13:370 Андрей Маковский о контроле за ростом цен: Было ощущение, что Псковское УФАС отсиживалось 28.04.2022, 13:2517 В Псковской области администрацию переименуют в правительство 28.04.2022, 13:210 В Пскове простились с погибшим на Украине военнослужащим
28.04.2022, 13:155 Псковичи рассказали, как они относятся к идее исполнения гимна в школах 28.04.2022, 13:100 Псковское УФАС усилит контроль за ценами на песок и щебень 28.04.2022, 13:090 Утверждены первые в этом году поправки в бюджет Псковской области 28.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»
28.04.2022, 13:023 Цены на некоторые лекарства в Псковской области выросли до 200% 28.04.2022, 13:000 Райпо в Псковской области заставили пересмотреть торговую политику  28.04.2022, 12:561 Две компании в Пскове попались на повышении цен на бытовую технику 28.04.2022, 12:500 «Коммунальный ликбез»: О прокурорском надзоре в сфере ЖКХ. ВИДЕО
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru