Общество

900 человек привились от клещевого энцефалита в Псковской области за три месяца

901 человек в Псковской области вакцинировался и ревакцинировался против клещевого вирусного энцефалита за три месяца 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

C 1 марта в рамках в регионе проводится еженедельный мониторинг за заболеваемостью инфекциями, передающимися иксодовыми клещами. Первый случай присасывания клеща в этом году был зарегистрирован 31 марта у ребенка 5 лет в деревне Капустино Палкинского района.

За неделю с 21 по 27 апреля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратился 31 человек, из них 10 детей. По состоянию на 28 апреля количество обращений по поводу присасывания клещей (49 человек с начала сезона, из них 15 детей) в 10 раз меньше среднемноголетних недельных данных, отметили в ведомстве.

План по проведению акарицидных обработок составляет 600 га, обработано 15 га.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовали 35 клещей, снятых с пострадавших, в том числе за неделю – 29.