Почему просмотр коротких видео в соцсетях вызывает усталость, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Управление Роспотребнадзора по Псковской области запустило рубрику «Работа над ошибками» по итогам акции «Диктант здоровья». Эксперты разъяснили, почему длительное пролистывание коротких роликов в социальных сетях приводит к переутомлению, а не к отдыху. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Вопрос усталости от просмотра коротких видео стал рекордсменом по количеству неправильных ответов в третьем треке диктанта, посвященном рациональному использованию гаджетов. Правильный ответ - органы чувств не успевают приспосабливаться к потоку информации.

Специалисты ведомства пояснили механизм возникновения усталости: «Короткие видео быстро сменяют друг друга: меняются сюжет, изображение, звук и ракурс. Зрение и слух постоянно получают новые стимулы, а мозгу приходится быстро их обрабатывать. Поэтому длительный просмотр коротких роликов может утомлять, хотя субъективно воспринимается как отдых».

Для восстановления сил эксперты рекомендуют сменить деятельность: прогуляться, подвигаться или заняться спокойным делом без использования экранов.