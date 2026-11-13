 
Общество

Почему просмотр коротких видео в соцсетях вызывает усталость, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

0

Управление Роспотребнадзора по Псковской области запустило рубрику «Работа над ошибками» по итогам акции «Диктант здоровья». Эксперты разъяснили, почему длительное пролистывание коротких роликов в социальных сетях приводит к переутомлению, а не к отдыху. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Вопрос усталости от просмотра коротких видео стал рекордсменом по количеству неправильных ответов в третьем треке диктанта, посвященном рациональному использованию гаджетов. Правильный ответ - органы чувств не успевают приспосабливаться к потоку информации. 

Специалисты ведомства пояснили механизм возникновения усталости: «Короткие видео быстро сменяют друг друга: меняются сюжет, изображение, звук и ракурс. Зрение и слух постоянно получают новые стимулы, а мозгу приходится быстро их обрабатывать. Поэтому длительный просмотр коротких роликов может утомлять, хотя субъективно воспринимается как отдых».

Для восстановления сил эксперты рекомендуют сменить деятельность: прогуляться, подвигаться или заняться спокойным делом без использования экранов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026