Общество

Персоналу станции скорой помощи в Великих Луках вручили подарки

Представители партии «Единая Россия» и Союза женщин России поздравили персонал Великолукской станции скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Медицинским работникам вручили чайные наборы и цветы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Заместитель секретаря реготделения «Единой России», первый заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев пожелал всем крепкого здоровья, счастья, любви, мудрости и удачи в работе.

«Я рад, что этот праздник отмечают и у нас в городе. Работа медицинского персонала и водителей скорой помощи очень тяжелая и ответственная. Я когда-то и сам работал в составе педиатрической бригады. Нагрузки были колоссальные. Низкий вам поклон», — сказал Сергей Гусев.

К поздравлениям присоединился депутат Великолукской городской Думы, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков. Он выразил слова благодарности медработникам за их профессионализм и любовь к своему делу.

«Сегодня мы поздравляем медицинских работников скорой помощи. Они оказывают первую помощь вне зависимости от времени суток, выходных и праздничных дней. Поздравляю медперсонал с этим замечательным праздником!» — обратился к медикам Денис Мунштуков.

Как рассказал заведующий подстанцией «Великолукская» Александр Крикунов, праздник берет свое начало в 1898 году. Тогда в Москве была организована первая служба скорой помощи. С тех пор в этот день поздравляют работников скорой медицинской помощи. Но даже в праздник работа стоит на первом месте.

«Сейчас мы все работаем. Коллеги из службы МЧС первыми приходят к нам на помощь, но непосредственно медицинскую помощь оказываем именно мы. И в дождь, и в жару, в будни, праздничные и выходные дни – мы на боевом дежурстве. Отмечать праздник будем уже после работы», - поделился Александр Крикунов.

Добавим, что в Великих Луках станция скорой медицинской помощи существует с 1946 года.