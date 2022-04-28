Персоналу станции скорой помощи в Великих Луках вручили подарки

Представители партии «Единая Россия» и Союза женщин России поздравили персонал Великолукской станции скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Медицинским работникам вручили чайные наборы и цветы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Заместитель секретаря реготделения «Единой России», первый заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев пожелал всем крепкого здоровья, счастья, любви, мудрости и удачи в работе.
К поздравлениям присоединился депутат Великолукской городской Думы, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков. Он выразил слова благодарности медработникам за их профессионализм и любовь к своему делу.
Как рассказал заведующий подстанцией «Великолукская» Александр Крикунов, праздник берет свое начало в 1898 году. Тогда в Москве была организована первая служба скорой помощи. С тех пор в этот день поздравляют работников скорой медицинской помощи. Но даже в праздник работа стоит на первом месте.
Добавим, что в Великих Луках станция скорой медицинской помощи существует с 1946 года.