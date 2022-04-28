Общество

Торты передали работникам скорой помощи псковские единороссы

В Пскове активисты волонтерского центра «Единой России» и городского отделения партии поздравили работников станции скорой помощи с профессиональным праздником. Праздничный визит в учреждение состоялся с участием депутата Псковской городской Думы Ольги Федоровой, которая и вручила медикам торты и цветы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Когда мы видим на улице автомобиль скорой помощи, даже если он не сигналит, мы переполняемся тревогой. Мы обращаемся к вам в трудную минуту. Спасибо вам за вашу помощь, вы своим высочайшим профессионализмом спасаете жизни. Я благодарю диспетчеров, которые выдержанно принимают звонки, фельдшеров и врачей, водителей, которые являются для нас надежным плечом. Благодаря работе вашей команды мы живы и здоровы», — отметила Ольга Федорова и пожелала сотрудникам счастья, семейного благополучия и крепкого здоровья.

В свою очередь главный врач Псковской областной службы скорой помощи Денис Сачков поблагодарил единороссов за поздравления и внимание, оказанное сотрудникам.