Борис Елкин процитировал стихи Пушкина в эфире программы «Чай втроем»

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) процитировал произведения поэта Александра Пушкина.
«С Пушкиным Александром Сергеевичем у меня теплые отношения, — отметил он. — Очень люблю его стихи. Много его стихов знаю наизусть».
Сначала Борис Елкин цитировал роман Пушкина «Евгений Онегин»:
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
<...>
А затем сити-менеджер вспомнил стихотворение «Я вас любил: любовь еще, быть может…»:
Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
<...>
«Это я помню со школьной скамьи, с уроков литературы. Учителя всегда отмечали, что Пушкин мне всегда давался лучше», — добавил Борис Елкин.