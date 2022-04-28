Общество

Борис Елкин процитировал стихи Пушкина в эфире программы «Чай втроем»

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) процитировал произведения поэта Александра Пушкина.

«С Пушкиным Александром Сергеевичем у меня теплые отношения, — отметил он. — Очень люблю его стихи. Много его стихов знаю наизусть».

Сначала Борис Елкин цитировал роман Пушкина «Евгений Онегин»:

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Его пример другим наука;

Но, боже мой, какая скука

С больным сидеть и день и ночь,

Не отходя ни шагу прочь!

<...>

А затем сити-менеджер вспомнил стихотворение «Я вас любил: любовь еще, быть может…»:

Я вас любил: любовь ещё, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

<...>

«Это я помню со школьной скамьи, с уроков литературы. Учителя всегда отмечали, что Пушкин мне всегда давался лучше», — добавил Борис Елкин.