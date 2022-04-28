Общество

Борис Елкин рассказал, что мечтал стать трактористом и дальнобойщиком

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал, что мечтал стать трактористом и дальнобойщиком.

«Когда совсем был маленький, и поскольку мое детство проходило в деревне, я всегда очень любил технику, — рассказал он. — В самом раннем возрасте всегда мечтал стать трактористом. Трактора — это красиво, гусеничные трактора — это была моя слабость. Потом это переросло в дальнобойщика. А когда планировал поступать в университет, хотел идти на логистику. Потом родители, спасибо им, помогли передумать, и я стал инженером-строителем».

Борис Елкин уточнил, что постоянно самостоятельно ездит за рулем, даже на дальние расстояния, на собственном автомобиле. «Услугами водителя очень редко пользуюсь», — отметил он.

Также сити-менеджер рассказал о своей учебе в гимназии. «Любимых и не любимых предметов не было. Что-то больше получалось, что-то меньше. С химией бывали трудности, но исправил этот изъян. Иногда были трудности с физикой. Хотя странно, учитывая мое первое высшее образование — техническое. Просто в последующем это переборол. Наладил взаимодействие с этими предметами», — поделился он.