Общество

Почти 200 стихотворений отправили псковичи на конкурс ко Дню Победы

182 стихотворения от жителей Псковской области поступило на конкурс, посвященный 77-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Среди участников конкурса, указавших свой возраст, 20 авторов — дети и молодые люди до 18 лет. Так как молодежной номинации не было предусмотрено, все они получат памятные дипломы об участии от организатора - Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Конкурс проходит в группе «Поэзия Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте». Положение конкурса предусматривает как оценку произведений профессиональным жюри, так и народное голосование. В связи с большим количеством участников народное голосование будет проводиться не по полному списку заявленных произведений, а по списку, составленному жюри конкурса.

Победителей наградят дипломами регионального отделения Союза писателей России, их направят авторам в электронном виде. Стихи победителей опубликуют 9 мая на сайте - «Псковский литературный портал». А избранные произведения участников конкурса дополнят тематическую подборку произведений «Стихи о войне».

С положением конкурса можно ознакомиться здесь, информация об участниках находится по ссылке.