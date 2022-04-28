Общество

Борис Елкин: Я крайне редко употребляю алкоголь

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) рассказал о своем отношении к спиртным напиткам.

«На самом деле, я крайне редко употребляю алкоголь. Этого и не скрываю. Даже желания нет никакого. Но бывают такие обстоятельства, когда в компании выпиваем, без фанатизма, конечно. Я не люблю ходить по каким-то заведениям, чтобы выпить. Бывает, хожу на дни рождения, чтобы поздравить, ничего плохого в этом не вижу», — поделился он.

Борис Елкин отметил, что у него дома есть алкоголь, но «он весь закрытый». «Он открывается только тогда, когда кто-то приезжает в гости. И то, это больше для них. Я могу выпить немного хорошего пива или немного вина, может, пару стопок крепкого алкоголя. Но дома у меня алкоголь может месяцами стоять, ничего с ним не случится», — добавил сити-менеджер.