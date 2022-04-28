Общество

Псковский омбудсмен выразил благодарность ПЛН

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выразил благодарность главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко за создание цикла передач, посвященных правам и свободам человека и гражданина, а также за содействие деятельности УПЧ по защите прав и свобод человека и гражданина. Награждение состоялось в пятницу, 29 апреля, в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Также региональный омбудсмен отметил главного редактора радио «ПЛН FM» Константина Калиниченко.

Отметим, что редакцию Псковской Ленты Новостей и регионального омбудсмена связывает многолетнее конструктивное сотрудничество. Дмитрий Шахов регулярно участвует в мероприятиях, проводимых ПЛН, и программах в эфире радио «ПЛН FM».